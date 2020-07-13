Площадь лесных пожаров в ХМАО удвоилась за выходные

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров, зафиксированная в этому году в Площадь лесных пожаров, зафиксированная в этому году в Ханты-Мансийском автономном округе , за выходные удвоилась и превышает на утро понедельника 10 тысяч гектаров, следует из данных регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

Ведомство в пятницу сообщало, что в Югре горят 11 участков леса на 818 гектарах, с начала пожароопасного сезона в автономном округе на тот момент был зарегистрирован 151 лесной пожар общей площадью 5,2 тысячи гектаров.

"За прошедшие выходные дни в Югре по состоянию на 9 часов 13 июля зарегистрировано 37 лесных пожаров площадью 5271 гектар. Действуют 24 лесных пожара... Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 188 лесных пожаров общей площадью 10,5 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2019 году к середине июля в регионе произошло около 80 лесных пожаров на общей площади около 1600 гектаров.