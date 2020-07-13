https://ria.ru/20200713/1574263469.html
Площадь лесных пожаров в ХМАО удвоилась за выходные
Площадь лесных пожаров, зафиксированная в этому году в Ханты-Мансийском автономном округе, за выходные удвоилась и превышает на утро понедельника 10 тысяч... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:28
2020-07-13T11:28
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ханты-мансийский автономный округ, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июл - РИА Новости.
Площадь лесных пожаров, зафиксированная в этому году в Ханты-Мансийском автономном округе
, за выходные удвоилась и превышает на утро понедельника 10 тысяч гектаров, следует из данных регионального департамента недропользования и природных ресурсов.
Ведомство в пятницу сообщало, что в Югре горят 11 участков леса на 818 гектарах, с начала пожароопасного сезона в автономном округе на тот момент был зарегистрирован 151 лесной пожар общей площадью 5,2 тысячи гектаров.
"За прошедшие выходные дни в Югре по состоянию на 9 часов 13 июля зарегистрировано 37 лесных пожаров площадью 5271 гектар. Действуют 24 лесных пожара... Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 188 лесных пожаров общей площадью 10,5 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Для сравнения, в 2019 году к середине июля в регионе произошло около 80 лесных пожаров на общей площади около 1600 гектаров.
Основными причинами возникновения возгораний в югорских лесах в этом году специалисты называют грозовые разряды, впрочем, в 20 случаях пожар возникал из-за нарушения местным населением и туристами правил безопасности, добавили в департаменте.