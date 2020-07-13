В Германии задержали двух предполагаемых боевиков "Джебхат ан-Нусры"*

БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ санкционировала задержание двух граждан Сирии по подозрению в членстве в иностранной террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*, задержания и обыски произведены в Наумбурге и Эссене, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, один из подозреваемых присоединился в Сирии к вооруженной группировке, которая позже вошла в "Джебхат ан-Нусра"*. В июле 2012 года он принял участие вместе с другими боевиками в казни схваченного офицера вооруженных сил Сирии. Второй подозреваемый вел съемку казни, а также сделал комментарии к этой видеозаписи, которую был намерен использовать в пропагандистских целях.
14 ноября 2019, 17:55Турция депортирует в Германию и Великобританию восемь боевиков ИГ*
Задержанные сегодня будут доставлены в суд, который изберет для них меру пресечения.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
24 апреля 2018, 18:41В Сирии задержали гражданина Германии, вербовавшего боевиков ИГ*