В Германии задержали двух предполагаемых боевиков "Джебхат ан-Нусры"*

По данным следствия, один из подозреваемых присоединился в Сирии к вооруженной группировке, которая позже вошла в "Джебхат ан-Нусра"*. В июле 2012 года он принял участие вместе с другими боевиками в казни схваченного офицера вооруженных сил Сирии. Второй подозреваемый вел съемку казни, а также сделал комментарии к этой видеозаписи, которую был намерен использовать в пропагандистских целях.