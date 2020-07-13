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В Германии задержали двух предполагаемых боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Генпрокуратура ФРГ санкционировала задержание двух граждан Сирии по подозрению в членстве в иностранной террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:25
генпрокуратура фрг
германия
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353
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генпрокуратура фрг, германия, сирия, в мире

В Германии задержали двух предполагаемых боевиков "Джебхат ан-Нусры"*

11:25 13.07.2020
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© AP Photo / dpa/Sebastian GollnowПолиция в Германии
Полиция в Германии
© AP Photo / dpa/Sebastian Gollnow
Полиция в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ санкционировала задержание двух граждан Сирии по подозрению в членстве в иностранной террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"*, задержания и обыски произведены в Наумбурге и Эссене, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, один из подозреваемых присоединился в Сирии к вооруженной группировке, которая позже вошла в "Джебхат ан-Нусра"*. В июле 2012 года он принял участие вместе с другими боевиками в казни схваченного офицера вооруженных сил Сирии. Второй подозреваемый вел съемку казни, а также сделал комментарии к этой видеозаписи, которую был намерен использовать в пропагандистских целях.
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
14 ноября 2019, 17:55
Турция депортирует в Германию и Великобританию восемь боевиков ИГ*
Задержанные сегодня будут доставлены в суд, который изберет для них меру пресечения.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Генпрокуратура ФРГГерманияСирияВ мире
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