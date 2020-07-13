Премьер Армении возложил ответственность за конфликт на границе на Баку

"Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за последствия региональной дестабилизации… Вызывает обеспокоенность позиция Турции, направленная на провоцирование дестабилизации в регионе, что отражено в заявлении МИД этой страны, где выражается безоговорочная поддержка действиям Азербайджана с очевидной и ставшей традиционной антиармянской логикой", - заявил Пашинян на внеочередном заседании правительства.

Он добавил, что азербайджанские власти "долгое время пытаются разыграть антиармянскую карту", чтобы отвести на второй план внутренние проблемы этой страны. По его словам, Баку не присоединился к призыву генсека ООН о глобальном перемирии в условиях пандемии коронавируса, увязав наращивание антиармянской и воинственной риторики военно-политического руководства Азербайджана с обострением социально-экономической ситуации в этой стране. Премьер добавил также, что "ни одно провокационное действие не останется без ответа".