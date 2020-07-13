Премьер Армении возложил ответственность за конфликт на границе на Баку

ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян возложил на руководство Азербайджана ответственность за последствия обострения ситуации на границе.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет. В Минобороны Армении заявили, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы.
"Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за последствия региональной дестабилизации… Вызывает обеспокоенность позиция Турции, направленная на провоцирование дестабилизации в регионе, что отражено в заявлении МИД этой страны, где выражается безоговорочная поддержка действиям Азербайджана с очевидной и ставшей традиционной антиармянской логикой", - заявил Пашинян на внеочередном заседании правительства.
Он добавил, что азербайджанские власти "долгое время пытаются разыграть антиармянскую карту", чтобы отвести на второй план внутренние проблемы этой страны. По его словам, Баку не присоединился к призыву генсека ООН о глобальном перемирии в условиях пандемии коронавируса, увязав наращивание антиармянской и воинственной риторики военно-политического руководства Азербайджана с обострением социально-экономической ситуации в этой стране. Премьер добавил также, что "ни одно провокационное действие не останется без ответа".
В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что "в настоящее время оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем" ВС страны, и войска "принимаются решительные меры против врага".