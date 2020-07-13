В Тверской области число жертв коронавируса достигло 101

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло с 98 до 101, выздоровели более 3,3 тысячи, сообщает областное правительство.

"Сто один человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.

За сутки в Тверской области подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 4095 случаев COVID-19.

"За минувшие сутки выписаны шесть заболевших, всего 3301 заразившийся излечился от инфекции", - говорится в сообщении.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.