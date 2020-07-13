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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 101
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 98 до 101, выздоровели более 3,3 тысячи, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 101

11:17 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 98 до 101, выздоровели более 3,3 тысячи, сообщает областное правительство.
"Сто один человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.
За сутки в Тверской области подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 4095 случаев COVID-19.
"За минувшие сутки выписаны шесть заболевших, всего 3301 заразившийся излечился от инфекции", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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