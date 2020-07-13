В России нужны изменения в пользу качественной миграции, считает Голикова

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменения в пользу качественной миграции необходимы в России, надо привлекать в страну высококвалифицированные кадры, которые могут работать даже несмотря на ограничения, считает вице-премьер Изменения в пользу качественной миграции необходимы в России, надо привлекать в страну высококвалифицированные кадры, которые могут работать даже несмотря на ограничения, считает вице-премьер Татьяна Голикова

"Закрытие межгосударственных границ позволило нам под другим углом посмотреть и на проблемы миграции. Нужны изменения в пользу качественной миграции, привлечение в страну высококвалифицированных кадров, которые даже в ограничительных мероприятиях могут работать. В рамках нацпроектов "Образование" и "Наука" предусмотрены мероприятия по повышению привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов и ученых. Качественная миграция также может внести свой вклад в устойчивый рост населения Российской Федерации", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также вице-премьер отметила, что в части нацпроекта "Образование" важно сконцентрировать усилия на обеспечении школ, особенно в сельской местности, необходимым оборудованием, в том числе для электронного обучения и повышения квалификации учителей.

"И тут есть решение, с этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта "500+", который, в свою очередь, направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены по большей части находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем", - сказала Голикова.