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В России нужны изменения в пользу качественной миграции, считает Голикова
Изменения в пользу качественной миграции необходимы в России, надо привлекать в страну высококвалифицированные кадры, которые могут работать даже несмотря на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:17
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
татьяна голикова, общество

В России нужны изменения в пользу качественной миграции, считает Голикова

11:17 13.07.2020
514
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменения в пользу качественной миграции необходимы в России, надо привлекать в страну высококвалифицированные кадры, которые могут работать даже несмотря на ограничения, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
"Закрытие межгосударственных границ позволило нам под другим углом посмотреть и на проблемы миграции. Нужны изменения в пользу качественной миграции, привлечение в страну высококвалифицированных кадров, которые даже в ограничительных мероприятиях могут работать. В рамках нацпроектов "Образование" и "Наука" предусмотрены мероприятия по повышению привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов и ученых. Качественная миграция также может внести свой вклад в устойчивый рост населения Российской Федерации", - сказала Голикова на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Также вице-премьер отметила, что в части нацпроекта "Образование" важно сконцентрировать усилия на обеспечении школ, особенно в сельской местности, необходимым оборудованием, в том числе для электронного обучения и повышения квалификации учителей.
"И тут есть решение, с этого года будет запущен ряд новых мероприятий так называемого проекта "500+", который, в свою очередь, направлен на реализацию адресной помощи школам, имеющим трудности с предметной и методической подготовкой, что особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены по большей части находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем", - сказала Голикова.
"Нам кажется сейчас важным помочь и педагогам, и ученикам максимально комфортно с 1 сентября войти в учебный процесс и оказать им полную необходимую помощь", - отметила вице-премьер.
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9400311
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