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Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку
Обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана может быть попыткой сместить акцент информационной повестки дня с политического и экономического кризиса... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:15
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азербайджан, армения, в мире

Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку

11:15 13.07.2020
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© Фото : Минобороны АзербайджанаВоеннослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана может быть попыткой сместить акцент информационной повестки дня с политического и экономического кризиса внутри стран, так как глобальных причин для эскалации конфликта нет, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. Минобороны Армении заявило, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы, и сообщило о ранении двух армянских полицейских на границе.
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Как отметил Притчин, если посмотреть историю конфликта между Арменией и Азербайджаном, то время от времени между сторонами начинается обострение. "Как правило, это происходит особенно на фоне каких-то экономических проблем. Здесь та же самая история - сейчас мы видим, что определённое недовольство и напряжение существует в обеих странах", - сказал эксперт РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что в Армении сейчас достаточно заметный политический кризис, который накладывается на ситуацию с коронавирусом, когда свобода перемещения людей ограничена, экономическая активность практически заморожена, и люди реально теряют работу. Примерно такая же ситуация в Азербайджане: там из-за второй волны введены жесткие меры карантина, что вызывает недовольство людей, добавил он.
"В таких условиях, конечно, такие локальные стычки позволяют немного сместить акцент информационной повестки дня и отвлечь людей от сложностей в повседневной жизни. Потому что глобально если смотреть, на данный момент фундаментальных причин для эскалации нет, то есть стороны в принципе (поддерживают – ред.) замороженный статус-кво", - считает Притчин.
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
11:14Сказано в эфире
Эксперт о конфликте Армении и Азербайджана: война невыгодна никомуВ Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение о причинах конфликта, а также его последствиях.
По поводу того, долго ли будет продолжаться текущее обострение, эксперт отметил, что здесь вопрос в том, как каждая из сторон будет дальше себя вести, и как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
"Одно дело – небольшой конфликт локальный с потерями. Но другой вопрос - насколько глубоко будет дальше развиваться ситуация с теми же карантинами в обеих республиках, в экономическом плане какая будет ситуация, не возникнет ли соблазна использовать конфликт в качестве такого отвлекающего маневра для общественности. Можем только смотреть по ситуации, потому что сейчас определенно сказать нельзя, действительно ли это было какая-то проба и попытка боем провести разведку для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию, или это действительно был небольшой выброс эмоций в замороженной зоне точек соприкосновения", - заключил эксперт.
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