Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана может быть попыткой сместить акцент информационной повестки дня с политического и экономического кризиса внутри стран, так как глобальных причин для эскалации конфликта нет, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. Минобороны Армении заявило, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы, и сообщило о ранении двух армянских полицейских на границе.

Как отметил Притчин, если посмотреть историю конфликта между Арменией и Азербайджаном, то время от времени между сторонами начинается обострение. "Как правило, это происходит особенно на фоне каких-то экономических проблем. Здесь та же самая история - сейчас мы видим, что определённое недовольство и напряжение существует в обеих странах", - сказал эксперт РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в Армении сейчас достаточно заметный политический кризис, который накладывается на ситуацию с коронавирусом, когда свобода перемещения людей ограничена, экономическая активность практически заморожена, и люди реально теряют работу. Примерно такая же ситуация в Азербайджане : там из-за второй волны введены жесткие меры карантина, что вызывает недовольство людей, добавил он.

"В таких условиях, конечно, такие локальные стычки позволяют немного сместить акцент информационной повестки дня и отвлечь людей от сложностей в повседневной жизни. Потому что глобально если смотреть, на данный момент фундаментальных причин для эскалации нет, то есть стороны в принципе (поддерживают – ред.) замороженный статус-кво", - считает Притчин.

По поводу того, долго ли будет продолжаться текущее обострение, эксперт отметил, что здесь вопрос в том, как каждая из сторон будет дальше себя вести, и как будет развиваться ситуация с коронавирусом.