Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах

По данным издания, принимавшая роды медсестра сочла ребенка мертвым, после чего накрыла его полиэтиленовым пакетом и отдала матери для погребения.

Когда родственники новорожденной готовились к похоронам, девочка неожиданно заплакала. Ее отец сразу вызвал скорую помощь, однако врачи прибыли лишь через полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось и она скончалась.