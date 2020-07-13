https://ria.ru/20200713/1574262757.html
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
В индийском штате Раджастан новорожденная девочка, которую медики по ошибке признали умершей, заплакала на собственных похоронах. Об этом сообщает Times of... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:15
2020-07-13T12:24
индия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200110/1563244973.html
Анатолий Гендельман
Ну и где визги наших либералов, о режиме, что развалил здравоохранение и прочее? Ах, да, это в Индии, не в России произошло..Эх, жаль,жаль..
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индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире