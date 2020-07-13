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Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
В индийском штате Раджастан новорожденная девочка, которую медики по ошибке признали умершей, заплакала на собственных похоронах. Об этом сообщает Times of... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:24
индия
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200110/1563244973.html
Ну и где визги наших либералов, о режиме, что развалил здравоохранение и прочее? Ах, да, это в Индии, не в России произошло..Эх, жаль,жаль..
10
5
индия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
индия, в мире

Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах

11:15 13.07.2020 (обновлено: 12:24 13.07.2020)
19578
© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В индийском штате Раджастан новорожденная девочка, которую медики по ошибке признали умершей, заплакала на собственных похоронах. Об этом сообщает Times of India.
По данным издания, принимавшая роды медсестра сочла ребенка мертвым, после чего накрыла его полиэтиленовым пакетом и отдала матери для погребения.
Когда родственники новорожденной готовились к похоронам, девочка неожиданно заплакала. Ее отец сразу вызвал скорую помощь, однако врачи прибыли лишь через полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось и она скончалась.
Семья ребенка обвинила сотрудников больницы в халатности. Медики отрицают свою вину, утверждая, что родственники забрали тело без официальной констатации смерти.
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55171064639
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Популярные комментарии
Ну и где визги наших либералов, о режиме, что развалил здравоохранение и прочее? Ах, да, это в Индии, не в России произошло..Эх, жаль,жаль..
13 июля, 12:09
Анатолий Гендельман
610003
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