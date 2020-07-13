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Путин поручил разработать проект указа о национальных целях до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 г РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:07
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин поручил разработать проект указа о национальных целях до 2030 года

11:11 13.07.2020 (обновлено: 13:07 13.07.2020)
2194
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 г
"С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом, подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, так, как сегодня коллеги и предлагали", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин
11:56
Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий
Президент также отметил, необходимо усилить постоянную обратную связь с людьми. "Общественный контроль нужно усилить за реализаций национальных проектов. Очень рассчитываю здесь на активное участие в этой работе Общероссийского народного фронта и Общественной палаты", - добавил глава государства.
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Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
14200027
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Владимир ПутинЭкономика
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