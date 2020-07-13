Путин поручил разработать проект указа о национальных целях до 2030 года

"С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом, подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, так, как сегодня коллеги и предлагали", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.