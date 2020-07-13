Голикова рассказала о подготовке научной установки на Дальнем Востоке

"На Дальнем Востоке мы также планируем развивать соответствующую установку. И предполагали тоже там осуществить определенные работы. Сейчас мы вместе со специалистами головной организации, Курчатовского института , оцениваем мощность установки и то, какая она там должна быть в ее завершающем виде. И я думаю, что уже до конца этого года мы представим вам свои предложения о контурах того, как это должно выглядеть на Дальнем Востоке", - сказала она на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Она отметила, что перспективы этой установки должны быть связаны с биоресурсами океана и с развитием всего того, что связано с этой сферы науки.

Речь идет о создании на острове Русском синхротронного центра, который позволит проводить исследования, направленные, в том числе, на создание новых уникальных биоподобных материалов. Эти материалы будут обладать свойствами, которых нет у современных металлов, ранее говорил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук

В качестве примера Ковальчук называл морских животных, живущих на очень больших глубинах, и сверхтвердые панцири которых выдерживают колоссальные давления, вдобавок обладая свойством самозалечивания. По словам Ковальчука, изучение таких организмов позволяет перейти от металлов к природоподобным материалам, обладающим новыми свойствами.