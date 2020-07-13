Голикова рассказала о подготовке научной установки на Дальнем Востоке

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала президенту РФ Владимиру Путину до конца 2020 года представить "контуры" создания научной установки класса "мегасайенс" на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке мы также планируем развивать соответствующую установку. И предполагали тоже там осуществить определенные работы. Сейчас мы вместе со специалистами головной организации, Курчатовского института, оцениваем мощность установки и то, какая она там должна быть в ее завершающем виде. И я думаю, что уже до конца этого года мы представим вам свои предложения о контурах того, как это должно выглядеть на Дальнем Востоке", - сказала она на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Она отметила, что перспективы этой установки должны быть связаны с биоресурсами океана и с развитием всего того, что связано с этой сферы науки.
Речь идет о создании на острове Русском синхротронного центра, который позволит проводить исследования, направленные, в том числе, на создание новых уникальных биоподобных материалов. Эти материалы будут обладать свойствами, которых нет у современных металлов, ранее говорил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
В качестве примера Ковальчук называл морских животных, живущих на очень больших глубинах, и сверхтвердые панцири которых выдерживают колоссальные давления, вдобавок обладая свойством самозалечивания. По словам Ковальчука, изучение таких организмов позволяет перейти от металлов к природоподобным материалам, обладающим новыми свойствами.
Синхротронное излучение дает ученым возможность изучать химические процессы в живой природе на атомарном уровне с высокой точностью, что позволит "подсмотреть" у природы "рецепты" получения новых материалов. Проект синхротронного центра на острове Русском вошел в российскую национальную программу синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы, которую в марте нынешнего года утвердило правительство РФ.