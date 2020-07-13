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Китай ввел санкции против американских конгрессменов и сенаторов
Китай вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:14
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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60
китай, сша, в мире

Китай ввел санкции против американских конгрессменов и сенаторов

11:09 13.07.2020 (обновлено: 11:14 13.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека. Санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.
Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань и один из партийных руководителей района Чу Хайлунь. В целом санкции США предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.
"В ответ на эти неправомерные действия США, Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
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Она подчеркнула, что действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений, а также подрывают китайско-американские отношения.
"Китай выражает решительный протест против этого и категорически осуждает", - подчеркнула Хуа Чуньин.
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