https://ria.ru/20200713/1574262371.html
Китай ввел санкции против американских конгрессменов и сенаторов
Китай вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:09
2020-07-13T11:14
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай
вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США
против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека. Санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.
Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань и один из партийных руководителей района Чу Хайлунь. В целом санкции США предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.
"В ответ на эти неправомерные действия США, Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений, а также подрывают китайско-американские отношения.
"Китай выражает решительный протест против этого и категорически осуждает", - подчеркнула Хуа Чуньин.