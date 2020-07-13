https://ria.ru/20200713/1574262347.html
Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:08
2020-07-13T12:28
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200713/1574259692.html
Валерий Назаров
Пустомеля.
14
Руслан Браско
Сугубо мое мнение! Человек абсолютно не понимающий ничего в области организационной и управленческой деятельности, что отрасли экономической как таковой не существует. А вот отрасли машиностроительная, атомная, космическая, разумеется нефтяная и т.д. имеют место быть. Есть продукция - есть экономика. На одной нефтедобычи 100 лет уже стоим, вот и хлюпаем. У Путина в команде только Мишустин технарь, и то системщик, ликбез бы провёл, а то уши режет.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Нужно двигаться активнее": Путин о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать". В понедельник глава государства проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2020-07-13T11:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика