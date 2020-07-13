Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики

"Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях", - сказал Путин, подводя итоги заседания.