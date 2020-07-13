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Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:28
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200713/1574259692.html
Пустомеля.
14
Сугубо мое мнение! Человек абсолютно не понимающий ничего в области организационной и управленческой деятельности, что отрасли экономической как таковой не существует. А вот отрасли машиностроительная, атомная, космическая, разумеется нефтяная и т.д. имеют место быть. Есть продукция - есть экономика. На одной нефтедобычи 100 лет уже стоим, вот и хлюпаем. У Путина в команде только Мишустин технарь, и то системщик, ликбез бы провёл, а то уши режет.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Нужно двигаться активнее": Путин о необходимости развития отраслей экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать". В понедельник глава государства проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2020-07-13T11:08
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин рассказал о необходимости развития отраслей экономики

11:08 13.07.2020 (обновлено: 12:28 13.07.2020)
697
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии отраслей экономики, отметил, что если власти страны будут сидеть на одном месте ровно, то "болото вокруг будет хлюпать".
В понедельник глава государства проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин
10:32
Путин предложил включить меры из плана по экономике в нацпроекты
"Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях", - сказал Путин, подводя итоги заседания.
"Нужно двигаться здесь активнее. Активнее, активнее и еще раз активнее", - добавил он.
Президент добавил, что знает, что определенные планы у правительства есть, они должны быть реализованы и нужно выстраивать новые горизонты работы по этому направлению.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
6300426
Обсудить 3
Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Пустомеля.
13 июля, 11:47
Валерий Назаров
1200002
Сугубо мое мнение! Человек абсолютно не понимающий ничего в области организационной и управленческой деятельности, что отрасли экономической как таковой не существует. А вот отрасли машиностроительная, атомная, космическая, разумеется нефтяная и т.д. имеют место быть. Есть продукция - есть экономика. На одной нефтедобычи 100 лет уже стоим, вот и хлюпаем. У Путина в команде только Мишустин технарь, и то системщик, ликбез бы провёл, а то уши режет.
13 июля, 12:45
РБРуслан Браско
1100002
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