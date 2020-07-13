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Мишустин рассказал о возможной корректировке национальных целей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики с различными заинтересованными... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:06
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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михаил мишустин, владимир путин, экономика

Мишустин рассказал о возможной корректировке национальных целей

11:06 13.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа - Западный Китай во время посещения особой экономической зоны "Алабуга"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о строительстве автодороги Европа - Западный Китай во время посещения особой экономической зоны Алабуга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики с различными заинтересованными сторонами обсуждалась возможная корректировка национальных целей.
В начале июня правительство РФ представило общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике России. Документ предполагает в том числе совершенствование нормативной базы для ускорения процедур строительства, а также цифровизацию отрасли.
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"При подготовке общенационального плана, о котором вы сейчас говорили, мы встречались с представителями политических партий, бизнес-сообщества и общественных объединений, где мы подробно обсуждали возможную корректировку национальных целей... Хочу подчеркнуть, что достижение национальных целей подчинено решению поставленной вами приоритетной задачи - повышения качества жизни каждого человека и направлено на прорывное развитие России, создание комфортных условий для всех, кто живет в нашей стране. Именно в логике этих национальных целей предложены ключевые инициативы общенационального плана по восстановлению экономики, представленного вам, Владимир Владимирович, ранее. Его задача - преодолеть спад экономики и вернуться к экономическому росту, для того чтобы достичь национальных целей развития экономики в новых условиях", - сказал Мишустин на совещании по национальным проектам с президентом РФ.
По словам премьера, с учетом обсуждения корректировки национальных целей возможное содержание комплекса национальных целей включает в себя сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, успешное предпринимательство и цифровая трансформация.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Михаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
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