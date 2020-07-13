Мишустин рассказал о возможной корректировке национальных целей

В начале июня правительство РФ представило общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике России. Документ предполагает в том числе совершенствование нормативной базы для ускорения процедур строительства, а также цифровизацию отрасли.