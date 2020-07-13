Мишустин рассказал о возможной корректировке национальных целей

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что при подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики с различными заинтересованными сторонами обсуждалась возможная корректировка национальных целей.
В начале июня правительство РФ представило общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике России. Документ предполагает в том числе совершенствование нормативной базы для ускорения процедур строительства, а также цифровизацию отрасли.
"При подготовке общенационального плана, о котором вы сейчас говорили, мы встречались с представителями политических партий, бизнес-сообщества и общественных объединений, где мы подробно обсуждали возможную корректировку национальных целей... Хочу подчеркнуть, что достижение национальных целей подчинено решению поставленной вами приоритетной задачи - повышения качества жизни каждого человека и направлено на прорывное развитие России, создание комфортных условий для всех, кто живет в нашей стране. Именно в логике этих национальных целей предложены ключевые инициативы общенационального плана по восстановлению экономики, представленного вам, Владимир Владимирович, ранее. Его задача - преодолеть спад экономики и вернуться к экономическому росту, для того чтобы достичь национальных целей развития экономики в новых условиях", - сказал Мишустин на совещании по национальным проектам с президентом РФ.
По словам премьера, с учетом обсуждения корректировки национальных целей возможное содержание комплекса национальных целей включает в себя сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, успешное предпринимательство и цифровая трансформация.