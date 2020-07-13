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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:11
война в сирии
война в сирии
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война в сирии, эль-кунейтра (мухафаза), дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире

Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:11 13.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки два нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 1, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению были проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Хабар-Сегира (провинция Хасеке) выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Эль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны; в населенном пункте Дъябия (провинция Эль-Кунейтра) было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.
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Война в СирииВойна в СирииЭль-Кунейтра (мухафаза)Дейр-эз-Зор (мухафаза)СирияВ мире
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