https://ria.ru/20200713/1574262234.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 33, до 4223, сообщила администрация региона. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:06
2020-07-13T11:06
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здоровье - общество
липецкая область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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