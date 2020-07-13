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Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики
Общенациональный план восстановления экономики РФ после COVID-19 является переходным шагом от антикризисных мер к развитию экономики России, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:05
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики

11:05 13.07.2020
272
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Общенациональный план восстановления экономики РФ после COVID-19 является переходным шагом от антикризисных мер к развитию экономики России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Общенациональный план - это по сути переходный документ от антикризисных мер к развитию. В нем уже содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие годы", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что потребуется дополнительное планирование и изменение различных стратегических документов.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Михаил МишустинЭкономика
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