Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики

"Общенациональный план - это по сути переходный документ от антикризисных мер к развитию. В нем уже содержится часть общественно значимых результатов национальных проектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие годы", - сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.