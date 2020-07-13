https://ria.ru/20200713/1574262094.html
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 за неделю почти на 90% меньше, чем два месяца назад, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:04
2020-07-13T11:04
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россия
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здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Число новых случаев COVID-19
за неделю почти на 90% меньше, чем два месяца назад, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
.
"В столице подтверждено 672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество новых заболевших за последнюю неделю на 88,8% меньше, чем два месяца назад. Число новых случаев за прошедшие четыре недели на 76,6% меньше, чем 2 месяца назад. Уже два месяца в столице сохраняется отрицательный темп прироста", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 44,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет. Еще 6,4% заболевших – это люди старше 80 лет, а 8,3% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Согласно данным Росстата
в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,3 на 100 тысяч человек - это 27 место среди субъектов Российской Федерации
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.