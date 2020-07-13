В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число новых случаев Число новых случаев COVID-19 за неделю почти на 90% меньше, чем два месяца назад, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество новых заболевших за последнюю неделю на 88,8% меньше, чем два месяца назад. Число новых случаев за прошедшие четыре недели на 76,6% меньше, чем 2 месяца назад. Уже два месяца в столице сохраняется отрицательный темп прироста", - сообщили в штабе.

Уточняется, что 44,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет. Еще 6,4% заболевших – это люди старше 80 лет, а 8,3% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.

Согласно данным Росстата в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,3 на 100 тысяч человек - это 27 место среди субъектов Российской Федерации