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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574262094.html
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев COVID-19 за неделю почти на 90% меньше, чем два месяца назад, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:04
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

11:04 13.07.2020
820
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 за неделю почти на 90% меньше, чем два месяца назад, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество новых заболевших за последнюю неделю на 88,8% меньше, чем два месяца назад. Число новых случаев за прошедшие четыре недели на 76,6% меньше, чем 2 месяца назад. Уже два месяца в столице сохраняется отрицательный темп прироста", - сообщили в штабе.
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Уточняется, что 44,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет. Еще 6,4% заболевших – это люди старше 80 лет, а 8,3% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Согласно данным Росстата в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,3 на 100 тысяч человек - это 27 место среди субъектов Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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