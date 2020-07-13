https://ria.ru/20200713/1574262048.html
В Афганистане после взрыва госпитализировали более 40 человек
Не менее 43 человек были доставлены в больницу после взрыва у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на севере страны,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:04
2020-07-13T11:35
афганистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, в мире