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В Афганистане после взрыва госпитализировали более 40 человек
Не менее 43 человек были доставлены в больницу после взрыва у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на севере страны,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:35
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353
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афганистан, в мире

В Афганистане после взрыва госпитализировали более 40 человек

11:04 13.07.2020 (обновлено: 11:35 13.07.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее 43 человек были доставлены в больницу после взрыва у здания Национального директората безопасности Афганистана в провинции Саманган на севере страны, сообщает телеканал TOLO News.
Сильный взрыв прогремел у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. По данным телеканала 1TV, взорвался заминированный автомобиль, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы.
Среди пострадавших трое детей.
Как сообщает телеканал 1TV, ответственность за нападение в Айбаке взяло на себя радикальное движение "Талибан".
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