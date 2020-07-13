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Голикова призвала не допустить роста смертности от онкозаболеваний
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о важности не допустить роста смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:01
2020-07-13T11:01
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила о важности не допустить роста смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
"Важно не допустить ухудшения показателей смертности от таких чувствительных для России заболеваний, как сердечно-сосудистые и онкологические. Это один из факторов сохранения населения страны и обеспечения его устойчивого роста ", - сказала она на совещании по национальным проектам.
По словам Голиковой, в РФ очень внимательно подходят к оценке показателя "ожидаемая продолжительность жизни", было сделано все возможное для его роста.
"Значительно, до 4,4 на тысячу родившихся была снижена младенческая смертность", - уточнила Голикова.
Она также отметила, что за 5 месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижается и смертность трудоспособного населения, подчеркнула она.
Вице-премьер отметила, что отсутствие понимания отдаленных последствий влияния COVID-19 на здоровье и уже имеющиеся данные о его влиянии на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы заставляет очень осторожно относиться к "оптимистичным показателям оценок по ожидаемой продолжительности жизни".