Голикова призвала не допустить роста смертности от онкозаболеваний

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о важности не допустить роста смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Важно не допустить ухудшения показателей смертности от таких чувствительных для России заболеваний, как сердечно-сосудистые и онкологические. Это один из факторов сохранения населения страны и обеспечения его устойчивого роста ", - сказала она на совещании по национальным проектам.

По словам Голиковой, в РФ очень внимательно подходят к оценке показателя "ожидаемая продолжительность жизни", было сделано все возможное для его роста.

"Значительно, до 4,4 на тысячу родившихся была снижена младенческая смертность", - уточнила Голикова.

Она также отметила, что за 5 месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижается и смертность трудоспособного населения, подчеркнула она.