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Путин назвал продолжительность жизни показателем качества работы властей
Продолжительность жизни является интегрированным показателем качества работы по очень многим направлениям, этот ориентир нужно иметь ввиду, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:59
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Путин назвал продолжительность жизни показателем качества работы властей

10:59 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Продолжительность жизни является интегрированным показателем качества работы по очень многим направлениям, этот ориентир нужно иметь ввиду, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все события последних месяцев показали, что, ...может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в некоторых других местах это делали, но а - выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть, б - у нас есть понимание, куда они должны быть направлены и есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать те решения, которые принимаются. Все это позволило действовать достаточно оперативно, точечно и в общем и целом с нужным результатом, не без проблем, повторяю еще раз, не без сбоев, но, тем не менее, с нужным конечным результатом", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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"Тем не менее, у меня есть некоторые вопросы по тому, что вы сейчас сказали. Первое - понимаю, все, что связано с этой коронавирусной инфекцией, понимаю, что очень много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий и так далее. Но все-таки такой показатель, как продолжительность жизни, ясно, что мы можем иметь ввиду все, что было сказано только что мною в связи с этой инфекцией, но тем не менее, это такой интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям" - добавил Путин.
Президент подчеркнул, что "у нас должны быть все-таки ориентиры, которые мы должны иметь ввиду и к которым мы должны стремиться".
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"У нас должны быть определенные ориентиры не только по этому направлению, но и по другим тоже. Они не должны быть просто абсолютно размытыми и непонятными ни для нас, ни для граждан. Поэтому я вас прошу над этим подумать и все-таки эти ориентиры определить", - сказал он, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Голикова отметила, что при формировании окончательного подхода к оценке продолжительности жизни к 2030 году нужно еще раз посмотреть на все факторы.
"Мы очень осторожно относимся к этим оценкам, мы понимаем свою ответственность за показатели ожидаемые продолжительности жизни, но не можем не учитывать те факторы, которые объективно влияют на эти процессы", - сказала она.
"Я с этим согласен, Татьяна Алексеевна. Мы должны исходить из реалий. Не ставить перед собой каких-то абсолютно нереалистичных целей. Я все это прекрасно понимаю. Я о чем только сказал - о том, что должны быть конкретные ориентиры. Можем что-то корректировать, но они должны быть конкретными, вот я о чем говорю", - ответил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
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