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Путин поручил Росатому проанализировать опыт бережливого производства
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Росатому вместе с федеральным центром компетенций в сфере производительности труда обобщить опыт бережливого... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:57
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
новости компаний - экономика
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, новости компаний - экономика, экономика

Путин поручил Росатому проанализировать опыт бережливого производства

10:57 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Росатому вместе с федеральным центром компетенций в сфере производительности труда обобщить опыт бережливого производства, полученного в ходе реализации ряда федеральных проектов.
Перечень поручений опубликован по итогам встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции
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"Обобщить опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства, полученный в ходе реализации федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", предусмотренного национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости", и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", предусмотренного национальным проектом "Здравоохранение", - говорится в перечне поручений.
В соответствии с опубликованными поручениями, срок исполнения - 1 августа 2020 года.
"Обеспечить внедрение положительного опыта повышения производительности труда с применением методов бережливого производства, полученного в ходе реализации федеральных проектов, указанных в пункте 1 данного перечня, организациями, осуществляющими деятельность в различных сферах", - уточняется в перечне поручений.
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Добавляется, что доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года, и далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель гендиректора Росатома Николай Соломон и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.
Принципы бережливого производства Росатома реализованы в рамках отраслевой производственной системы, направленной на непрерывное совершенствование процессов для обеспечения конкурентного преимущества госкорпорации на мировом уровне. В последние годы элементы производственной системы Росатома эффективно внедряются в других российских отраслях, в том числе в здравоохранении.
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Михаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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