Путин поручил Росатому проанализировать опыт бережливого производства

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Росатому вместе с федеральным центром компетенций в сфере производительности труда обобщить опыт бережливого производства, полученного в ходе реализации ряда федеральных проектов.

Перечень поручений опубликован по итогам встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции

"Обобщить опыт повышения производительности труда с применением методов бережливого производства, полученный в ходе реализации федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", предусмотренного национальным проектом "Производительность труда и поддержка занятости", и федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", предусмотренного национальным проектом "Здравоохранение", - говорится в перечне поручений.

В соответствии с опубликованными поручениями, срок исполнения - 1 августа 2020 года.

"Обеспечить внедрение положительного опыта повышения производительности труда с применением методов бережливого производства, полученного в ходе реализации федеральных проектов, указанных в пункте 1 данного перечня, организациями, осуществляющими деятельность в различных сферах", - уточняется в перечне поручений.

Добавляется, что доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 сентября 2020 года, и далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин , заместитель гендиректора Росатома Николай Соломон и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев