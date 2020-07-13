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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574261443.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика ингушетия, москва, московская область (подмосковье), общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:56 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. г. Москва, Московская область - 0,3%, 3. Республика Северная Осетия - 0,4%, 4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Калининградская область, Чеченская Республика - 0,5%, 5. Курская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Татарстан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ИнгушетияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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