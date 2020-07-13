https://ria.ru/20200713/1574261218.html
Во Владимирской области за сутки выявили 45 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 45, до 4962, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:52
2020-07-13T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области
за сутки выросло на 45, до 4962, сообщило управление Роспотребнадзора
по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 13 июля 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4962 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлен 871 случай COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 746, в Петушинском районе - 592, в Муроме - 426, в Александровском районе - 390, в Ковровском районе - 365, Собинском - 290, Вязниковском - 256, Юрьев-Польском - 216.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3820 пациентов, умерли 90.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.