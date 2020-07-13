Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574261218.html
Во Владимирской области за сутки выявили 45 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 45, до 4962, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1400x0_80_0_0_e9ccf3f971528cc584b4a10c06ec5d30.jpg
https://ria.ru/20200713/1574260961.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1400x0_80_0_0_e9ccf3f971528cc584b4a10c06ec5d30.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_221:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_c9bd95de5c12c59e9dca19c57c2c4ee6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_904:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_4dfccd783c15b65c4299b2b5bf021a57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Во Владимирской области за сутки выявили 45 заболевших COVID-19

10:52 13.07.2020
1581
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 45, до 4962, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 13 июля 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4962 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Врачи в госпитале
10:50Распространение нового коронавируса
За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом
Во Владимире с начала пандемии выявлен 871 случай COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 746, в Петушинском районе - 592, в Муроме - 426, в Александровском районе - 390, в Ковровском районе - 365, Собинском - 290, Вязниковском - 256, Юрьев-Польском - 216.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3820 пациентов, умерли 90.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Врач скорой помощи
В России за сутки 2960 человек выздоровели от коронавируса
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Врачи в госпитале
За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Севастополь
В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Сотрудница в защитной маске на летней веранде ресторана Сахалин в Москве
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
Лента новостейМолния