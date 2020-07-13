Во Владимирской области за сутки выявили 45 заболевших COVID-19

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 13 июля 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4962 случая заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом

За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом

Во Владимире с начала пандемии выявлен 871 случай COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 746, в Петушинском районе - 592, в Муроме - 426, в Александровском районе - 390, в Ковровском районе - 365, Собинском - 290, Вязниковском - 256, Юрьев-Польском - 216.