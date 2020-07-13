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Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
Генсек Организации Договора о коллективной (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание постоянного совета ОДКБ в связи с обострением обстановки на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:02
станислав зась
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353
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станислав зась, одкб, азербайджан, армения, в мире

Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

11:02 13.07.2020 (обновлено: 13:02 13.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ Взаимодействие-2018. 8 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Генсек Организации Договора о коллективной (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание постоянного совета ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, оно пройдет 13 июля в режиме онлайн, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет.
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Станислав ЗасьОДКБАзербайджанАрменияВ мире
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