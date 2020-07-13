Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.