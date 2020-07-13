В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За сутки в России выявили 6537 больных COVID-19, у 25,6 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На первом месте по приросту заразившихся — по-прежнему Москва (+672 случая). За ней следуют Санкт-Петербург (+291), Ханты-Мансийский автономный округ (+270), Алтайский край (+235) и Свердловская область (+218). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне и Севастополе (по десять человек), а также в Еврейской автономной области (плюс шесть).
Выздоровели 2960 человек, 104 скончались.
Накануне сообщалось о 6615 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зафиксировали 733 699 заразившихся коронавирусом, из них более 11,4 тысячи умерли, 504 тысячи вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 12,5 миллиона больных COVID-19, как минимум 561 тысяча из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.