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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574260805.html
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 6537 больных COVID-19, у 25,6 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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совсем не смешно. ложь способствующая обогащению нечестивых. наше молчание, помогает им. нас как баранов гонят, а мы блеем и идем. политики сделались эпидимиолагами, правительство игнарирует конституцию и занимается самоуправством, госдума принимает законы наносящие вред народу РФ. зачем, для чего? неужели хотят заставить народ выйти на улицу и учинить бунт? но ведь это приведет к краху. в этой бойне не будет победителей, проиграют все.
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом

10:47 13.07.2020 (обновлено: 11:40 13.07.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. За сутки в России выявили 6537 больных COVID-19, у 25,6 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На первом месте по приросту заразившихся — по-прежнему Москва (+672 случая). За ней следуют Санкт-Петербург (+291), Ханты-Мансийский автономный округ (+270), Алтайский край (+235) и Свердловская область (+218). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне и Севастополе (по десять человек), а также в Еврейской автономной области (плюс шесть).
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Накануне сообщалось о 6615 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зафиксировали 733 699 заразившихся коронавирусом, из них более 11,4 тысячи умерли, 504 тысячи вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 12,5 миллиона больных COVID-19, как минимум 561 тысяча из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
совсем не смешно. ложь способствующая обогащению нечестивых. наше молчание, помогает им. нас как баранов гонят, а мы блеем и идем. политики сделались эпидимиолагами, правительство игнарирует конституцию и занимается самоуправством, госдума принимает законы наносящие вред народу РФ. зачем, для чего? неужели хотят заставить народ выйти на улицу и учинить бунт? но ведь это приведет к краху. в этой бойне не будет победителей, проиграют все.
13 июля, 11:06
Руслан Беставашвили
26020117
ты врун
13 июля, 11:11
aaihal21
810039
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