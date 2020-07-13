Белоусов назвал сроки восстановления числа занятых в малом бизнесе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число занятых в малом и среднем предпринимательстве должно восстановиться до 20 миллионов человек к концу 2021 года, а в перспективе - достигнуть 25 миллионов, сообщил первый вице-премьер РФ Число занятых в малом и среднем предпринимательстве должно восстановиться до 20 миллионов человек к концу 2021 года, а в перспективе - достигнуть 25 миллионов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

"Мы рассчитываем, что к концу 2021 года в соответствии с общенациональным планом численность МСП восстановится примерно до 20 миллионов человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир 25 миллионов человек. Для нашей страны это является приемлемым и на самом деле достижимым показателем", - сказал он в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, для этого планируется создать наиболее комфортную систему поддержки. "Во-первых, создать максимально комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи - от регистрации и уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыта продукции", - отметил Белоусов.

Он добавил, что такой системы в РФ сейчас нет. "Но зато сейчас уже есть технические возможности создания такой системы, прежде всего благодаря реестру МСП, который создала налоговая служба. И на основе этого реестра мы планируем поэтапно такую систему создать и внедрить", - сказал Белоусов.