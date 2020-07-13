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Белоусов назвал сроки восстановления числа занятых в малом бизнесе
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве должно восстановиться до 20 миллионов человек к концу 2021 года, а в перспективе - достигнуть 25 миллионов,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:49
андрей белоусов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
андрей белоусов, экономика

Белоусов назвал сроки восстановления числа занятых в малом бизнесе

10:46 13.07.2020 (обновлено: 11:49 13.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число занятых в малом и среднем предпринимательстве должно восстановиться до 20 миллионов человек к концу 2021 года, а в перспективе - достигнуть 25 миллионов, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Мы рассчитываем, что к концу 2021 года в соответствии с общенациональным планом численность МСП восстановится примерно до 20 миллионов человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир 25 миллионов человек. Для нашей страны это является приемлемым и на самом деле достижимым показателем", - сказал он в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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По его словам, для этого планируется создать наиболее комфортную систему поддержки. "Во-первых, создать максимально комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи - от регистрации и уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыта продукции", - отметил Белоусов.
Он добавил, что такой системы в РФ сейчас нет. "Но зато сейчас уже есть технические возможности создания такой системы, прежде всего благодаря реестру МСП, который создала налоговая служба. И на основе этого реестра мы планируем поэтапно такую систему создать и внедрить", - сказал Белоусов.
Он также рассказал, что планируется создать механизм акселерации компаний МСП, нацелить налоговую и финансовую инфраструктуры и инструменты не просто на поддержку, а именно на рост бизнеса и числа рабочих мест, снизить барьеры входа для предпринимателей. "На решение этих задач мы сейчас вместе с "Опорой России" перенацеливаем соответствующий национальный проект, его финансовые и организационные ресурсы", - добавил Белоусов.
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