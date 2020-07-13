Эксперт прокомментировал будущее отношений Польши и США

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Польши после победы на президентских выборах Анджея Дуды продолжит курс на сближение с Вашингтоном и "сдерживание" Москвы , однако это будет продолжаться лишь до тех пор, пока внутри Соединенных Штатов не начнутся серьезные проблемы, заявил РИА Новости политолог, экс-руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко.

По итогам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий Дуда лидирует на выборах президента Польши, за него проголосовали 51,21% избирателей. Его оппонент Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов.

"Относительно России будет продолжаться прежний курс с ее крайней русофобией. Будет завершен снос всех памятников. Европа очень настороженно относится к победившей в Польше Партии и польскому президенту, но европейским странам сейчас не до внешней политики как таковой. Европа больше сосредоточена на себе, нежели это было до пандемии коронавируса", - прокомментировал Бондаренко.

Как отметил эксперт, Польша "всегда считала себя 51-м штатом США", о чем свидетельствует ее готовность "принимать сколько угодно американских войск, вкладываться в строительство военных баз США - лишь бы только выстраивать проблемы России".

"Политика абсолютно безумная, однако она будет продолжаться ровно до тех пор, пока не начнутся серьезные проблемы в Америке. Как только вспыхнут серьезные проблемы, в Польше, как и в других странах, закончится вся русофобия в течение 24 часов", - полагает Бондаренко.