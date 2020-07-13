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Эксперт прокомментировал будущее отношений Польши и США
Правительство Польши после победы на президентских выборах Анджея Дуды продолжит курс на сближение с Вашингтоном и "сдерживание" Москвы, однако это будет... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:45
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, сша

Эксперт прокомментировал будущее отношений Польши и США

10:45 13.07.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство Польши после победы на президентских выборах Анджея Дуды продолжит курс на сближение с Вашингтоном и "сдерживание" Москвы, однако это будет продолжаться лишь до тех пор, пока внутри Соединенных Штатов не начнутся серьезные проблемы, заявил РИА Новости политолог, экс-руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко.
По итогам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий Дуда лидирует на выборах президента Польши, за него проголосовали 51,21% избирателей. Его оппонент Рафал Тшасковский получил 48,79% голосов.
"Относительно России будет продолжаться прежний курс с ее крайней русофобией. Будет завершен снос всех памятников. Европа очень настороженно относится к победившей в Польше Партии и польскому президенту, но европейским странам сейчас не до внешней политики как таковой. Европа больше сосредоточена на себе, нежели это было до пандемии коронавируса", - прокомментировал Бондаренко.
Как отметил эксперт, Польша "всегда считала себя 51-м штатом США", о чем свидетельствует ее готовность "принимать сколько угодно американских войск, вкладываться в строительство военных баз США - лишь бы только выстраивать проблемы России".
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29 июня, 12:52
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"Политика абсолютно безумная, однако она будет продолжаться ровно до тех пор, пока не начнутся серьезные проблемы в Америке. Как только вспыхнут серьезные проблемы, в Польше, как и в других странах, закончится вся русофобия в течение 24 часов", - полагает Бондаренко.
По мнению российского эксперта, на президентских выборах в Польше одержала победу "самая русофобская партия из возможных", которая, кроме того, "с большим подозрением относится к проевропейским инициативам, к Брюсселю, к Берлину". "Село победило город. В городах везде победил Тшасковский, либеральный мэр Варшавы. Вся польская элита - русофобы, однако победила наиболее ярко выраженная русофобская партия. С Тшасковским, по крайней мере, можно было вести диалог. С Дудой говорить не о чем", - резюмировал Бондаренко.
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Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаСША
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