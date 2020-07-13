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Путин призвал продолжить линию на повышение прозрачности экономики
Линия на обеление и повышение прозрачности российской экономики должна быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:42
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин призвал продолжить линию на повышение прозрачности экономики

10:42 13.07.2020
376
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Линия на обеление и повышение прозрачности российской экономики должна быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В приоритетном порядке поддержку получали те предприниматели, которые работают вбелую, соблюдают все нормы трудового и налогового законодательства, заботятся о своих коллективах. Такая линия на обеление и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин на совещании по национальным проектам.
По его словам, это прежде всего в интересах граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства.
Президент добавил, что нужно создавать условия, "думая о налоговой и всякой другой нагрузке".
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