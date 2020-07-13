Путин призвал продолжить линию на повышение прозрачности экономики

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Линия на обеление и повышение прозрачности российской экономики должна быть продолжена, заявил президент РФ Линия на обеление и повышение прозрачности российской экономики должна быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин

"В приоритетном порядке поддержку получали те предприниматели, которые работают вбелую, соблюдают все нормы трудового и налогового законодательства, заботятся о своих коллективах. Такая линия на обеление и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена", - сказал Путин на совещании по национальным проектам.

По его словам, это прежде всего в интересах граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства.