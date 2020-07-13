https://ria.ru/20200713/1574260288.html
В Крыму за сутки утонули три человека
Три человека утонули в море в Крыму за минувшие сутки, обстоятельства происшествий устанавливаются, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:42
2020-07-13T15:06
сергей шахов
сакский район
евпатория
происшествия
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2
сакский район
евпатория
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шахов, сакский район, евпатория, происшествия