В Крыму за сутки утонули три человека

"За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано три происшествия: погибли три человека", — сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Челябинской области подросток утонул в водохранилище

В Челябинской области подросток утонул в водохранилище

Шахов подчеркнул, что в республике с начала года произошло 30 происшествий на воде, в которых погибли 23 человека (в прошлом году на эту дату — 24).