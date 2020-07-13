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В Крыму за сутки утонули три человека
Три человека утонули в море в Крыму за минувшие сутки, обстоятельства происшествий устанавливаются, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:06
сергей шахов
сакский район
евпатория
происшествия
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сакский район
евпатория
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей шахов, сакский район, евпатория, происшествия

В Крыму за сутки утонули три человека

10:42 13.07.2020 (обновлено: 15:06 13.07.2020)
18276
© РИА Новости / Макс ВетровДорога в окрестностях Судака
Дорога в окрестностях Судака
© РИА Новости / Макс Ветров
Дорога в окрестностях Судака. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Три человека утонули в море в Крыму за минувшие сутки, обстоятельства происшествий устанавливаются, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано три происшествия: погибли три человека", — сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 июля, 13:52
В Челябинской области подросток утонул в водохранилище
Первый несчастный случай произошел в районе городского пляжа поселка Партенит (Ялтинский регион). В море обнаружено тело женщины, приблизительно 60 лет. Второй — на одном из пляжей Евпатории. В воде обнаружено тело мужчины, предположительно, 50-60 лет, без признаков жизни. Третий — в селе Фрунзе (Сакский район) на диком пляже.
Шахов подчеркнул, что в республике с начала года произошло 30 происшествий на воде, в которых погибли 23 человека (в прошлом году на эту дату — 24).
Автомобиль следственного комитета
7 июля, 19:37
В Саратовской области за день двое детей утонули во время купания
3543838
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Сергей ШаховСакский районЕвпаторияПроисшествия
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