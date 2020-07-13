https://ria.ru/20200713/1574260283.html
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара
СМИ узнали, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника "If it bleeds", изданного в апреле этого года. Стоимость... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:14
2020-07-13T11:14
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, кино и сериалы, новости культуры, netflix, даррен аронофски, стивен кинг
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника "If it bleeds", изданного в апреле этого года. Стоимость каждой составила всего один доллар, сообщает
Deadline.
Так, на основе произведения "Mr. Harrigan’s phone" (Телефон мистера Харригана") о дружбе мальчика с покойным соседом будет создан проект для платформы Netflix. Продюсером станет Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Хор"), а режиссером — Джон Ли Хэнкок ("Невидимая сторона").
По информации Deadline, права на экранизацию рассказа "Rat" ("Крыса") о писателе, заключившим страшную сделку с крысой, приобрел Бен Стиллер. Он будет режиссировать проект, а также исполнит в нем главную роль.
Новеллой "The life of Chuck" ("Жизнь Чака") о молодом человеке с опухолью мозга займется Даррен Аронофски ("Черный лебедь", "Ревием по мечте").
Последнее, четвертое произведение "Let it bleed" ("Пусть истекает кровью") из сборника Кинга о девушке-ясновидящей, которая берется за расследование взрыва в школе, пока свободно. Но как уточняет Deadline, права на него планирует приобрести телесеть HBO.
Остальные подробности об этих проектах, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. Но ожидается, что они выйдут в ближайшем будущем.