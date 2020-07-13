Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. СМИ узнали, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника "If it bleeds", изданного в апреле этого года. Стоимость каждой составила всего один доллар, СМИ узнали, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника "If it bleeds", изданного в апреле этого года. Стоимость каждой составила всего один доллар, сообщает Deadline.

Так, на основе произведения "Mr. Harrigan’s phone" (Телефон мистера Харригана") о дружбе мальчика с покойным соседом будет создан проект для платформы Netflix. Продюсером станет Райан Мерфи ("Американская история ужасов", "Хор"), а режиссером — Джон Ли Хэнкок ("Невидимая сторона").

По информации Deadline, права на экранизацию рассказа "Rat" ("Крыса") о писателе, заключившим страшную сделку с крысой, приобрел Бен Стиллер. Он будет режиссировать проект, а также исполнит в нем главную роль.

Новеллой "The life of Chuck" ("Жизнь Чака") о молодом человеке с опухолью мозга займется Даррен Аронофски ("Черный лебедь", "Ревием по мечте").

Последнее, четвертое произведение "Let it bleed" ("Пусть истекает кровью") из сборника Кинга о девушке-ясновидящей, которая берется за расследование взрыва в школе, пока свободно. Но как уточняет Deadline, права на него планирует приобрести телесеть HBO.