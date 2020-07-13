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Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново
Полицейские в Ивановской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, которую организовали граждане ближнего зарубежья, сообщила... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:40
ирина волк
кинешма
ивановская область
происшествия
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кинешма
ивановская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, кинешма, ивановская область, происшествия

Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново

10:40 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Полицейские в Ивановской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, которую организовали граждане ближнего зарубежья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ивановской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта", - сказала Волк.
По ее словам, четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом на окраине города Кинешма Ивановской области, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков.
"Полицейскими обнаружено 192 килограмма готового к реализации наркотического средства мефедрон. Также изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более 1,5 тысячи килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью", - пояснила Волк.
Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
27 февраля, 09:54
Сколько миллионов надо посадить, чтобы победить наркотики
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Ирина ВолкКинешмаИвановская областьПроисшествия
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