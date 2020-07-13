Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Ивановской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, которую организовали граждане ближнего зарубежья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ивановской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта", - сказала Волк.

По ее словам, четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом на окраине города Кинешма Ивановской области, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков.

"Полицейскими обнаружено 192 килограмма готового к реализации наркотического средства мефедрон. Также изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более 1,5 тысячи килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью", - пояснила Волк.