https://ria.ru/20200713/1574260222.html
Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново
Полицейские в Ивановской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, которую организовали граждане ближнего зарубежья, сообщила... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:40
2020-07-13T10:40
ирина волк
кинешма
ивановская область
происшествия
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кинешма
ивановская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, кинешма, ивановская область, происшествия
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Полицейские в Ивановской области
ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, которую организовали граждане ближнего зарубежья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ивановской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта", - сказала Волк.
По ее словам, четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом на окраине города Кинешма
Ивановской области, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков.
"Полицейскими обнаружено 192 килограмма готового к реализации наркотического средства мефедрон. Также изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более 1,5 тысячи килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью", - пояснила Волк.
Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.