https://ria.ru/20200713/1574260168.html
Члены ОНК во вторник планируют навестить Фургала в СИЗО
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во вторник планируют навестить губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:39
2020-07-13T10:40
сергей фургал
ева меркачева
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574175076.html
https://ria.ru/20200710/1574170762.html
1
москва
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574174667_0:0:3106:1748_1400x0_80_0_0_a6e12577a95f90dbbc8cc2ed9e6842bf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, ева меркачева, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия