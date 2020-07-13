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Члены ОНК во вторник планируют навестить Фургала в СИЗО
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во вторник планируют навестить губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:40
сергей фургал
ева меркачева
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей фургал, ева меркачева, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Члены ОНК во вторник планируют навестить Фургала в СИЗО

10:39 13.07.2020 (обновлено: 10:40 13.07.2020)
479
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во вторник планируют навестить губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
"(Фургал - ред.) пока ни на что не жаловался. Собираемся его посетить. Скорее всего, завтра", - сказала Меркачева.
Кадры отъезда машины с Сергеем Фургалом от здания Басманного суда
10 июля, 15:27
Фургала доставили в столичное СИЗО "Лефортово"
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
10 июля, 14:31
Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
300005
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Сергей ФургалЕва МеркачеваЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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