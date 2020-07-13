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В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой
Легковой автомобиль и маршрутное такси столкнулись в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:38
тюмень
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
тюмень, происшествия

В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой

10:38 13.07.2020
135
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутное такси столкнулись в Тюмени, три человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Столкновение автомобиля Volkswagen и маршрутного такси, по данным ГИБДД, произошло утром в понедельник на перекрестке улиц Дружбы и Ватутина в Тюмени.
"Предварительно, водитель иномарки не пропустил маршрутку, говорит, что не заметил. Пострадали три пассажирки маршрутки - женщины 1992, 1967 и 1975 годов рождения. У них легкие повреждения", - сказала собеседница агентства.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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