В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой

Столкновение автомобиля Volkswagen и маршрутного такси, по данным ГИБДД, произошло утром в понедельник на перекрестке улиц Дружбы и Ватутина в Тюмени.

"Предварительно, водитель иномарки не пропустил маршрутку, говорит, что не заметил. Пострадали три пассажирки маршрутки - женщины 1992, 1967 и 1975 годов рождения. У них легкие повреждения", - сказала собеседница агентства.