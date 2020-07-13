https://ria.ru/20200713/1574260031.html
Путин поручил провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов в ближайшее время провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей, поручил премьер-министру РФ Михаилу РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:37
2020-07-13T10:44
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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