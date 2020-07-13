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Путин поручил провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов в ближайшее время провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей, поручил премьер-министру РФ Михаилу РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:44
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Путин поручил провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей

10:37 13.07.2020 (обновлено: 10:44 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов в ближайшее время провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей, поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проработать этот вопрос.
Путин в понедельник проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Мы с Михаилом Владимировичем недавно обсуждали, он просит провести отдельное совещание по развитию высокотехнологических отраслей. Михаил Владимирович, давайте запланируем это, сделаем обязательно", - сказал Путин на заседании совета.
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22 июня, 11:19
ВНИИ труда: высокотехнологичное будущее оставит место для гуманитариев
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