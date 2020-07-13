Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса

"Объявленный 16 марта и продленный до 13 июля режим чрезвычайного положения продлевается для 17.00 (16.00 мск) 12 августа", - заявил на заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян, представляя проект решения, утвержденного правительством. По его словам, это уже четвертое по счету пролонгирование.