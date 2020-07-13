Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Кабмин Армении продлил в понедельник режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 12 августа, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявленный 16 марта и продленный до 13 июля режим чрезвычайного положения продлевается для 17.00 (16.00 мск) 12 августа", - заявил на заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян, представляя проект решения, утвержденного правительством. По его словам, это уже четвертое по счету пролонгирование.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 31969 случаев заражения, 565 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
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