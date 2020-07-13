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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574259998.html
Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса
Кабмин Армении продлил в понедельник режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 12 августа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:37
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353
60
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса

10:37 13.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
© Sputnik
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Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл – РИА Новости. Кабмин Армении продлил в понедельник режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 12 августа, передает корреспондент РИА Новости.
"Объявленный 16 марта и продленный до 13 июля режим чрезвычайного положения продлевается для 17.00 (16.00 мск) 12 августа", - заявил на заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян, представляя проект решения, утвержденного правительством. По его словам, это уже четвертое по счету пролонгирование.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 31969 случаев заражения, 565 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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