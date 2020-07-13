https://ria.ru/20200713/1574259899.html
Росприроднадзор взял пробы на месте разлива топлива на Таймыре
Специалисты Росприроднадзора берут пробы грунта и воды на месте разлива более 40 тонн авиационного топлива на Таймыре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:34
2020-07-13T10:34
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
таймыр
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574256469.html
таймыр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, происшествия