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Росприроднадзор взял пробы на месте разлива топлива на Таймыре
Специалисты Росприроднадзора берут пробы грунта и воды на месте разлива более 40 тонн авиационного топлива на Таймыре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:34
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
таймыр
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), таймыр, происшествия

Росприроднадзор взял пробы на месте разлива топлива на Таймыре

10:34 13.07.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПробы воды
Пробы воды
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора берут пробы грунта и воды на месте разлива более 40 тонн авиационного топлива на Таймыре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росприроднадзора.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.
"Мы берём пробы грунта и воды. Результаты анализов будут позже, так как необходимо вести пробы в Норильск", - сообщили в пресс-службе.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ТаймырПроисшествия
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