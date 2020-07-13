Путин предложил включить меры из плана по экономике в нацпроекты

В начале июня правительство РФ представило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике России. Документ предполагает в том числе совершенствование нормативной базы для ускорения процедур строительства, а также цифровизацию отрасли.

"Есть поручение правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень системных решений для преодоления последствий экономического спада для выхода на траекторию устойчивого роста. Уважаемые коллеги, я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальные проекты, проработать все значимые организационные вопросы", - сказал Путин на совещании с правительством по нацпроектам в понедельник.