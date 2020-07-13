https://ria.ru/20200713/1574259692.html
Путин предложил включить меры из плана по экономике в нацпроекты
Президент РФ Владимир Путин предложил включить мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики и деловой активности в национальные проекты. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:32
2020-07-13T10:32
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
https://ria.ru/20200713/1574258140.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4431917401165de437353753d2b6c85e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_250:0:2298:2048_1400x0_80_0_0_cc23d4ad541b679677e1c40de4c597fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил включить мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики и деловой активности в национальные проекты.
В начале июня правительство РФ представило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике России. Документ предполагает в том числе совершенствование нормативной базы для ускорения процедур строительства, а также цифровизацию отрасли.
"Есть поручение правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению деловой активности, перечень системных решений для преодоления последствий экономического спада для выхода на траекторию устойчивого роста. Уважаемые коллеги, я предлагаю погрузить, интегрировать меры этого плана в национальные проекты, проработать все значимые организационные вопросы", - сказал Путин на совещании с правительством по нацпроектам в понедельник.