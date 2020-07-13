https://ria.ru/20200713/1574259538.html
В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Медицинские службы Нью-Йорка в субботу впервые за четыре месяца не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:31
2020-07-13T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
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нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире