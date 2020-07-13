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Распространение нового коронавируса
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В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Медицинские службы Нью-Йорка в субботу впервые за четыре месяца не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает телеканал Fox News со... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19

10:31 13.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Медицинские службы Нью-Йорка в субботу впервые за четыре месяца не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на городской департамент здравоохранения.
В пятницу в Нью-Йорке было зафиксировано два предполагаемых, но не подтвержденных случая смерти зараженных коронавирусной инфекции.
Первый больной коронавирусом скончался в Нью-Йорке 11 марта. Начиная с 13 марта, в мегаполисе не было ни одного дня без летальных случаев, связанных с COVID-19.
Всего в Нью-Йорке зафиксировано 18669 подтвержденных случаев смерти от COVID-19 и 4613 смертей, требующих дополнительной проверки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)СШАВ мире
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