Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574259521.html
Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики
Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но сохранение устойчивого роста российской экономики на этом уровне невозможно без... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:01
андрей белоусов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_3437dd82a7426897a8c845cf2a2edb07.jpg
https://ria.ru/20200623/1573379444.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_3437dd82a7426897a8c845cf2a2edb07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_28:0:2757:2047_1400x0_80_0_0_e3b0fd435fbb55f3be2e9c8d4478ad8a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_382:0:2429:2047_1400x0_80_0_0_8c561d691e55cc70c965e72ef9d832f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, экономика

Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики

10:31 13.07.2020 (обновлено: 12:01 13.07.2020)
747
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но сохранение устойчивого роста российской экономики на этом уровне невозможно без структурных реформ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Согласно прогнозу, достижение таких 3% темпов роста возможно уже в 2023 году и даже ранее", - сказал Белоусов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
23 июня, 17:33
Путин заявил о возможности выйти на территорию роста экономики
По его словам, в длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития требует работы по нескольким направлениям. Во-первых, запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования; во-вторых, перехода экономики на новую технологическую базу; в третьих - кадрового обеспечения, включая инженерные и рабочие профессии.
"И в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров, особенно в новых областях предпринимательской деятельности", - подчеркнул Белоусов.
По его словам, ключевым условием выхода на устойчивый 3-процентный рост в обозначенный период, то есть до 2023 года, является полное и безусловное выполнение общенационального плана действий. Он напомнил, что в плане содержится более 500 мероприятий по 7 направлениям.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
764003
Обсудить 0
Андрей БелоусовЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил включить меры из плана по экономике в нацпроекты
Сайт общероссийского центра занятости
Уровень безработицы в июне ожидают на уровне 6,3%
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин поручил провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Андрей Белоусов
Белоусов назвал сроки восстановления числа занятых в малом бизнесе
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов рассказал Путину о попытках повысить производительность труда
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин призвал продолжить линию на повышение прозрачности экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин
Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Пандемия показала наличие необходимых ресурсов, заявил Путин
Путин обозначил главные экономические задачи
Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой
Полицейский
Жителя Бурятии обвинили в покушении на убийство двухлетнего ребенка
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Тюмени три человека пострадали в ДТП с маршруткой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Дорога в окрестностях Судака
В Крыму за сутки утонули три человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Лента новостейМолния