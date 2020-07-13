Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но сохранение устойчивого роста российской экономики на этом уровне невозможно без структурных реформ, заявил первый вице-премьер РФ Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но сохранение устойчивого роста российской экономики на этом уровне невозможно без структурных реформ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

"Согласно прогнозу, достижение таких 3% темпов роста возможно уже в 2023 году и даже ранее", - сказал Белоусов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, в длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития требует работы по нескольким направлениям. Во-первых, запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования; во-вторых, перехода экономики на новую технологическую базу; в третьих - кадрового обеспечения, включая инженерные и рабочие профессии.

"И в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров, особенно в новых областях предпринимательской деятельности", - подчеркнул Белоусов.