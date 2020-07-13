https://ria.ru/20200713/1574259521.html
Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики
Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но сохранение устойчивого роста российской экономики на этом уровне невозможно без... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:31
2020-07-13T12:01
андрей белоусов
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей белоусов, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но сохранение устойчивого роста российской экономики на этом уровне невозможно без структурных реформ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
.
"Согласно прогнозу, достижение таких 3% темпов роста возможно уже в 2023 году и даже ранее", - сказал Белоусов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, в длительной перспективе устойчивое сохранение экономики на такой траектории развития требует работы по нескольким направлениям. Во-первых, запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования; во-вторых, перехода экономики на новую технологическую базу; в третьих - кадрового обеспечения, включая инженерные и рабочие профессии.
"И в-четвертых, структурного реформирования институтов экономики, снятия регуляторных барьеров, особенно в новых областях предпринимательской деятельности", - подчеркнул Белоусов.
По его словам, ключевым условием выхода на устойчивый 3-процентный рост в обозначенный период, то есть до 2023 года, является полное и безусловное выполнение общенационального плана действий. Он напомнил, что в плане содержится более 500 мероприятий по 7 направлениям.