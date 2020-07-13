https://ria.ru/20200713/1574259379.html
Уровень безработицы в июне ожидают на уровне 6,3%
Уровень безработицы в России в июне, по предварительной оценке, составил 6,3%, к концу 2021 года должен опуститься ниже 5%, заявил в ходе совета по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:28
2020-07-13T12:29
россия
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Уровень безработицы в России в июне, по предварительной оценке, составил 6,3%, к концу 2021 года должен опуститься ниже 5%, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
.
"В июне, сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы составит 6,3%", - сказал он.
Согласно данным Росстата
, безработица в России в мае выросла до 6,1% после 5,8% в апреле, в том числе количество официальных безработных составило 2,1 миллиона человек.
"К концу 2021 года по этому плану (общенациональный план действия по восстановлению экономики - ред.) уровень безработицы должен снизиться ниже 5%, это ключевой индикатор его исполнения, то есть войти в приемлемую безопасную зону... То есть это снижение почти на 1,5 процентного пункта нужно обеспечить", - сказал Белоусов.