Уровень безработицы в июне ожидают на уровне 6,3%

"В июне, сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы составит 6,3%", - сказал он.

"К концу 2021 года по этому плану (общенациональный план действия по восстановлению экономики - ред.) уровень безработицы должен снизиться ниже 5%, это ключевой индикатор его исполнения, то есть войти в приемлемую безопасную зону... То есть это снижение почти на 1,5 процентного пункта нужно обеспечить", - сказал Белоусов.