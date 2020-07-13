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Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 32 тысячи
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 182 и достигло 32151, еще восемь человек скончались, сообщается... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:26
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 32 тысячи

10:26 13.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 182 и достигло 32151, еще восемь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 31969 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 565 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтвержден 32151 случай коронавируса. Вылечились 19865 пациентов. Скончались 573 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11530 пациентов, проведены 135687 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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