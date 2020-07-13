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В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус диагностировали у семи человек в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

10:23 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Коронавирус диагностировали у семи человек в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены при обращении за медицинской помощью, три - при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что за сутки всеми крымскими лабораториями обследовано 1402 человека.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 878 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 647 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
030200
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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