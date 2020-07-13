https://ria.ru/20200713/1574258930.html
При пожаре в квартире в Туле погибли три человека
Трое жителей Тулы погибли при пожаре в квартире, еще один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:21
2020-07-13T11:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261836_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_32c6aaa45b930947151ce6b0da2f4ba4.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574256149.html
тула
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261836_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_32c6aaa45b930947151ce6b0da2f4ba4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261836_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_cdde17074735f85f152d8fa781041037.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261836_280:0:1000:720_1400x0_80_0_0_d2a036081f6ae0def5717b8122cbe1fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тула, происшествия