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При пожаре в квартире в Туле погибли три человека
Трое жителей Тулы погибли при пожаре в квартире, еще один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тула
происшествия
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РИА Новости
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тула, происшествия

При пожаре в квартире в Туле погибли три человека

10:21 13.07.2020 (обновлено: 11:02 13.07.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Туле
Пожар в Туле
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Трое жителей Тулы погибли при пожаре в квартире, еще один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"По лестничному маршу были спасены 14 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, на пожаре погибли три человека, один человек пострадал и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель ГУМЧС по Тульской области, погибли женщина и двое мужчин. Пострадавший находится в реанимации. "Пострадавших в горящей квартире не было. Погибшие и пострадавший - это из соседней квартиры", - сказал собеседник агентства, добавив, что причина пожала устанавливается.
Полностью выгорела квартира на третьем этаже на площади 30 квадратных метров, пострадали соседние балконы. Дом расположен по адресу: улица Серебровская, 18.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники от МЧС.
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego.
09:30
Видео пожара на базе ВМС США появилось в Сети
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТулаПроисшествия
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