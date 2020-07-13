Пандемия показала наличие необходимых ресурсов, заявил Путин

"Конечно, все события последних месяцев показали, что - может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в некоторых других местах это делали, - но а) выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть; б) у нас есть понимание, куда они должны быть направлены, и есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать те решения, которые принимаются", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.