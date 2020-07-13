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Распространение нового коронавируса
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Пандемия показала наличие необходимых ресурсов, заявил Путин
Пандемия коронавируса показала, что у России есть ресурсы и понимание, куда их следует оперативно и точечно направить в случае необходимости, а также... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Пандемия показала наличие необходимых ресурсов, заявил Путин

10:19 13.07.2020 (обновлено: 10:35 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что у России есть ресурсы и понимание, куда их следует оперативно и точечно направить в случае необходимости, а также возможность достаточно быстро принимать и реализовывать решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, все события последних месяцев показали, что - может быть, у нас не было необходимости вкачивать такие ресурсы, как в некоторых других местах это делали, - но а) выяснилось, что у нас в принципе эти ресурсы есть; б) у нас есть понимание, куда они должны быть направлены, и есть возможность достаточно быстро принимать и, что самое главное, реализовывать те решения, которые принимаются", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Всё это, по словам президента РФ, "позволило нам действовать достаточно оперативно, точечно и в общем и целом с нужным результатом, - не без проблем, не без сбоев, но тем не менее с нужным конечным результатом".
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
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