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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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В МИД считают попытку нападения дронов на базу Хмеймим атакой террористов
Попытка нападения беспилотников на базу Хмеймим оценивается Москвой как атака террористов, с боевиками никакого замирения быть не может, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:17
война в сирии
сергей вершинин
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353
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сергей вершинин, война в сирии, сирия, дамаск (город), в мире

В МИД считают попытку нападения дронов на базу Хмеймим атакой террористов

10:17 13.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Москва, 13 июл - РИА Новости. Попытка нападения беспилотников на базу Хмеймим оценивается Москвой как атака террористов, с боевиками никакого замирения быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Эти нападения мы относим в разряд террористических нападений, с террористами никакого замирения быть не может", - сказал Вершинин журналистам.
По его словам, приоритетом РФ является безопасность наших людей, находящихся в САР по согласованию с Дамаском.
Боевики из Идлиба попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО, пострадавших и ущерба нет, сообщил ранее на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
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Война в СирииСергей ВершининВойна в СирииСирияДамаск (город)В мире
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