Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574258383.html
В Ростове-на-Дону пьяный водитель BMW насмерть сбил мотоциклистку
Водитель BMW в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, где сбил 28-летнюю девушку на мотоцикле, сообщил РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:14
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://ria.ru/20200713/1574252586.html
https://ria.ru/20200618/1573153913.html
2
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2d380453c1df51637c4d2e54346fdd97.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_af1fa651a6e038e3680317fabc8df62e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону пьяный водитель BMW насмерть сбил мотоциклистку

10:14 13.07.2020
5564
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Водитель BMW в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, где сбил 28-летнюю девушку на мотоцикле, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области.
По его информации, авария произошла в ночь на воскресенье на улице Левобережная. "Водитель BMW 1996 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным мотоциклом", - сказал представитель ведомства. За рулем мотоцикла была девушка в шлеме и экипировке.
Автомобиль Следственного комитета РФ
06:35
В Томской области пьяный водитель с пассажирами напали на сотрудников ДПС
После столкновения и автомобиль, и мотоцикл выехали за пределы дороги, девушку госпитализировали. По данным областного ГИБДД, водитель BMW находился в состоянии опьянения.
Как сообщает мотоклуб "Мотовольница", девушка умерла, не приходя в сознание, у нее остался маленький сын.
На видео аварии, размещенном в соцсети, видно, как в темное время суток по улице едет колонна мотоциклистов. Водитель автомобиля на большой скорости выезжает на встречную полосу и сбивает один из мотоциклов.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
18 июня, 21:34
Пьяный водитель сбил двух девочек в Башкирии
3015325
Обсудить 2
Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Скорая помощь
Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Автомобиль Kia Rio
Названы самые популярные иномарки в России
Доминикана. Морская звезда в руках туриста у острова Саона
Доминикана готова принимать гостей из России без ограничений
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Судья Елена Хахалева
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Лента новостейМолния