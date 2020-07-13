В Ростове-на-Дону пьяный водитель BMW насмерть сбил мотоциклистку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Водитель BMW в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения на левом берегу Дона в Водитель BMW в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону , где сбил 28-летнюю девушку на мотоцикле, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области

По его информации, авария произошла в ночь на воскресенье на улице Левобережная. "Водитель BMW 1996 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным мотоциклом", - сказал представитель ведомства. За рулем мотоцикла была девушка в шлеме и экипировке.

После столкновения и автомобиль, и мотоцикл выехали за пределы дороги, девушку госпитализировали. По данным областного ГИБДД, водитель BMW находился в состоянии опьянения.

Как сообщает мотоклуб "Мотовольница", девушка умерла, не приходя в сознание, у нее остался маленький сын.