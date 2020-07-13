https://ria.ru/20200713/1574258383.html
В Ростове-на-Дону пьяный водитель BMW насмерть сбил мотоциклистку
Водитель BMW в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, где сбил 28-летнюю девушку на мотоцикле, сообщил РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:14
2020-07-13T10:14
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://ria.ru/20200713/1574252586.html
https://ria.ru/20200618/1573153913.html
2
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a2570745728caa7c4ad261f750bed149.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2d380453c1df51637c4d2e54346fdd97.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_af1fa651a6e038e3680317fabc8df62e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости.
Водитель BMW в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону
, где сбил 28-летнюю девушку на мотоцикле, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по Ростовской области
.
По его информации, авария произошла в ночь на воскресенье на улице Левобережная. "Водитель BMW 1996 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным мотоциклом", - сказал представитель ведомства. За рулем мотоцикла была девушка в шлеме и экипировке.
После столкновения и автомобиль, и мотоцикл выехали за пределы дороги, девушку госпитализировали. По данным областного ГИБДД, водитель BMW находился в состоянии опьянения.
Как сообщает мотоклуб "Мотовольница", девушка умерла, не приходя в сознание, у нее остался маленький сын.
На видео аварии, размещенном в соцсети, видно, как в темное время суток по улице едет колонна мотоциклистов. Водитель автомобиля на большой скорости выезжает на встречную полосу и сбивает один из мотоциклов.