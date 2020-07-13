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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 400 человек с коронавирусом
Более 970 пациентов, в том числе 398 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:14
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 400 человек с коронавирусом

10:14 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 970 пациентов, в том числе 398 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 13.07.20. Всего на лечении: 978. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 934. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 398. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: девять. В ОРИТ: 137. На ИВЛ: 43", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 56 человек, поступили 72.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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