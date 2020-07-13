В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 400 человек с коронавирусом

"Сводка на утро 13.07.20. Всего на лечении: 978. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 934. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 398. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: девять. В ОРИТ: 137. На ИВЛ: 43", - написал он в Facebook.