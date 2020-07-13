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Пострадавший при падении Ан-2 в Нижегородской области получил ожоги
Пострадавший при крушении самолёта Ан-2 в Нижегородской области будет вертолётом доставлен в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, у него РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:12
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижегородская область
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Кадры с места падения Ан-2 в Нижегородской области
В Нижегородской области упал и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб. Ранее региональный главк ведомства проверял поступившие в 4:10 мск данные о крушении в населенном пункте Кистневка, Большеболдинский район. Туда выехали службы экстренного реагирования.
2020-07-13T10:12
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ан-2, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Пострадавший при падении Ан-2 в Нижегородской области получил ожоги

10:12 13.07.2020
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© Фото : МЧС РФСамолет Ан-2 упал в Нижегородской области
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
© Фото : МЧС РФ
КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Пострадавший при крушении самолёта Ан-2 в Нижегородской области будет вертолётом доставлен в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, у него обожжено 60% поверхности тела, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение о падении самолета Ан-2 с последующим горением в районе деревни Кистеневка Большеболдинского района Нижегородской области. Один человек погиб, еще один пострадал, с ожогами он был доставлен в центральную районную больницу.
"Пострадавший при падении самолета Ан-2 13 июля будет госпитализирован в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Утром из областного центра в Большое Болдино направился вертолет Центра медицины катастроф для транспортировки больного", - говорится в сообщении.
По информации регионального министерства здравоохранения, у пострадавшего 60% ожогов тела.
Ранее специалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ и Приволжской транспортной прокуратуры начали проверку в связи с авиакатастрофой. По предварительным данным прокуратуры, самолёт принадлежит ООО "Зевс-Авиа", использовался для обработки сельхозугодий. По информации Приволжского следственного управления, Ан-2 мог задеть провода линии электропередачи, после чего упал и загорелся. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолёта и действия пилота.
Самолет Ан-2
08:38
Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
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Ан-2Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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