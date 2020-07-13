Пострадавший при падении Ан-2 в Нижегородской области получил ожоги

"Пострадавший при падении самолета Ан-2 13 июля будет госпитализирован в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Утром из областного центра в Большое Болдино направился вертолет Центра медицины катастроф для транспортировки больного", - говорится в сообщении.