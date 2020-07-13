Посол Ирана рассказал о возможности спасения ядерной сделки

"На момент заключения СВПД почти все члены признали, что это было беспроигрышное соглашение, но после пяти лет последовательных ударов по СВПД и его несбалансированному исполнению данная особенность указанного документа исчезла. Однако еще остался шанс спасти СВПД, для создания баланса нужны только политическая воля и практические действия оставшихся членов СВПД", - приводит слова Джалали дипмиссия.

В частности, по его словам, европейский финансовый канал под названием Instex был активирован, но из-за небольших и ограниченных транзакций под давлением США он не смог достичь необходимой эффективности, а недавняя попытка европейцев представить антииранскую резолюцию Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии является еще одним ударом по процессу реализации СВПД.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.