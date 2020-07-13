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Посол Ирана рассказал о возможности спасения ядерной сделки
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе ещё можно спасти за счёт политической воли и согласованных шагов оставшихся... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:12
казем джалали
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
иран
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, иран, сша

Посол Ирана рассказал о возможности спасения ядерной сделки

10:11 13.07.2020 (обновлено: 10:12 13.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе ещё можно спасти за счёт политической воли и согласованных шагов оставшихся участников, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"На момент заключения СВПД почти все члены признали, что это было беспроигрышное соглашение, но после пяти лет последовательных ударов по СВПД и его несбалансированному исполнению данная особенность указанного документа исчезла. Однако еще остался шанс спасти СВПД, для создания баланса нужны только политическая воля и практические действия оставшихся членов СВПД", - приводит слова Джалали дипмиссия.
Посол напомнил, что отсутствие полного выполнения обязательств по СВПД тремя европейскими странами наряду с ограничениями, введенными после выхода США из СВПД, и санкции еще больше усложнило ситуацию, Иран практически не использовал экономические интересы, предусмотренные СВПД, и в результате ослабла одна из важных основ СВПД (экономическая). Он добавил, что продлением оружейного эмбарго против Ирана США пытаются остановить другую часть СВПД.
"В продолжение нагнетания напряженности Соединенными Штатами целью провокационных действий стала техническая основа СВПД, были предприняты усилия, чтобы не продлевать льготы, предусмотренные для некоторых мирных ядерных проектов, и уничтожить другую часть льгот, предусмотренные СВПД", - отметил Джалали.
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"Хотя Россия и Китай продемонстрировали как в политическом, так и в практическом плане, что они полны решимости сохранить СВПД, с другой стороны, европейцы, несмотря на свои позитивные политические стремления, еще не смогли на практике доказать приверженность своим обязательствам", - подчеркнул посол.
В частности, по его словам, европейский финансовый канал под названием Instex был активирован, но из-за небольших и ограниченных транзакций под давлением США он не смог достичь необходимой эффективности, а недавняя попытка европейцев представить антииранскую резолюцию Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии является еще одним ударом по процессу реализации СВПД.
Ранее главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация. В заявлении подчеркивается, что "евротройка" с большой озабоченностью приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом, организация не может реализовать свой мандат.
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Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранСША
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