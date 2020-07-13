Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574258140.html
Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой
Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В своей речи он обозначил главные экономические... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:35
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574265463_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_686ee7397932762db27b2a46b6e3a88e.jpg
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574028039.html
https://ria.ru/20200618/1573129099.html
Двадцать лет назад тоже самое говорил.
104
Под разговоры о повышении благосостояния увеличивают надои с населения и сокращают социалку. Под видом повышения качества тупо все переводят на платную основу... в чем улучшение то за предыдущие годы его правления? Только в зомбоящике прорыв за прорывом, в действительности цементирование завоеваний 90х...
99
159
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин обозначил главные экономические задачи
Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В своей речи он обозначил главные экономические задачи. "Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", — заявил глава государства.
2020-07-13T10:10
true
PT0M36S
Путин: "Общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев. "Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии", - сказал он на совещании по национальным проектам.
2020-07-13T10:10
true
PT0M19S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574265463_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_686ee7397932762db27b2a46b6e3a88e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574265463_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_291ed3cdb25bd14a0b7c3611293bdd77.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574265463_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_d71f94de724978c243f2143cab2ec98d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, экономика

Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой

10:10 13.07.2020 (обновлено: 14:35 13.07.2020)
8579
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В своей речи он обозначил главные экономические задачи.

"Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", — заявил глава государства.

Ответ на вызовы

Он отметил, что Россия, благодаря общенациональному объединению, достойно ответила на вызов эпидемии, "хотя и не без определенных сбоев".
"В центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много-много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть", — подчеркнул президент.
Борьба с вирусом продолжается, но уже видна позитивная динамика: летальность на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем во многих других странах, добавил Путин.
"Сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", — сказал он.
Россия не допустила взрывного роста безработицы, что говорит о том, что у страны есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно, считает президент. Поддержка занятости и стабильность доходов россиян — главная задача государства сейчас.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы

Нацпроекты

Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
Он также предложил обсудить актуализацию нацпроектов с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике.

"Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", — напомнил он.

Общественный запрос, продемонстрированный россиянами на голосовании по поправкам в Конституцию, должен быть ориентиром для всех уровней власти, заявил президент.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России

Отдельные темы

Глава государства также затронул вопрос защиты окружающей среды.
"Уже не раз говорил — проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая в том числе вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата", — считает президент.
Еще Путин призвал уделить внимание совершенствованию системы медицинской помощи.
"Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительный ресурс. Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено, <...> мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной реагировать на любые вызовы", — сказал он.
Бедность не порок: программа ликвидации безденежья в России
7 июля, 20:04
Бедность не порок: программа ликвидации безденежья в России
Помимо этого, российский лидер поднял тему внутреннего туризма.
"Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм — это очевидные вещи. Инфраструктуру нужно развивать", — заявил Путин.
Кроме того, по мнению президента, Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию.
"Практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. <...> Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно — в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела", — заключил Путин.
По его словам, цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может, и чаще.
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
18 июня, 15:20
Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты
148203113206
Обсудить 159
РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Двадцать лет назад тоже самое говорил.
13 июля, 10:17
ЛКЛысый Кучерявый
73510024
Под разговоры о повышении благосостояния увеличивают надои с населения и сокращают социалку. Под видом повышения качества тупо все переводят на платную основу... в чем улучшение то за предыдущие годы его правления? Только в зомбоящике прорыв за прорывом, в действительности цементирование завоеваний 90х...
13 июля, 11:03
MSMaksim S
67204026
Рекомендуем
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
В Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Врач скорой помощи
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Лента новостейМолния