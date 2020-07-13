Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В своей речи он обозначил главные экономические задачи.

"Нам нужно выйти на устойчивый прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни, конечно, последовательно бороться с тем, что называется малоприятным словом "бедность". Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", — заявил глава государства.

Ответ на вызовы

Он отметил, что Россия, благодаря общенациональному объединению, достойно ответила на вызов эпидемии, "хотя и не без определенных сбоев".

"В центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много-много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть", — подчеркнул президент.

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Борьба с вирусом продолжается, но уже видна позитивная динамика: летальность на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем во многих других странах, добавил Путин.

"Сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", — сказал он.

Россия не допустила взрывного роста безработицы, что говорит о том, что у страны есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно, считает президент. Поддержка занятости и стабильность доходов россиян — главная задача государства сейчас.

Нацпроекты

Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.

Он также предложил обсудить актуализацию нацпроектов с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике.

"Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", — напомнил он.

Общественный запрос, продемонстрированный россиянами на голосовании по поправкам в Конституцию, должен быть ориентиром для всех уровней власти, заявил президент.

Отдельные темы

Глава государства также затронул вопрос защиты окружающей среды.

"Уже не раз говорил — проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая в том числе вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата", — считает президент.

Еще Путин призвал уделить внимание совершенствованию системы медицинской помощи.

"Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительный ресурс. Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено, <...> мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной реагировать на любые вызовы", — сказал он.

Помимо этого, российский лидер поднял тему внутреннего туризма.

"Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм — это очевидные вещи. Инфраструктуру нужно развивать", — заявил Путин.

Кроме того, по мнению президента, Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию.

"Практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. <...> Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно — в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела", — заключил Путин.