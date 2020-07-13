Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

На заседании совета президент предложил обсудить актуализацию нацпроектов с учетом и накопленного опыта и уроков последних месяцев, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике.

"Мы должны более эффективно распределять наши возможности. Маневрировать средствами. И в этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - сказал Путин.