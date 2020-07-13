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Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет
Президент РФ Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:06
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, владимир путин, экономика

Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

10:08 13.07.2020 (обновлено: 11:06 13.07.2020)
1003
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
Глава государства в понедельник проводит по видеосвязи заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
На заседании совета президент предложил обсудить актуализацию нацпроектов с учетом и накопленного опыта и уроков последних месяцев, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике.
"Мы должны более эффективно распределять наши возможности. Маневрировать средствами. И в этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - сказал Путин.
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